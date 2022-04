Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha espresso il suo pensiero sull’attuale situazione dei bianconeri: il suo commento

Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha parlato così di Juventus.

PAROLE – «La Juve andrà invece in Sardegna, contro il Cagliari, incattivita dal come ha dovuto lasciare i tre punti all’avversaria di sempre, pur avendola dominata agonisticamente per gran parte della partita: in proposito non ci sembrano fuori luogo le recriminazioni contro Irrati e il Var di Mazzoleni. Allegri trova la squadra isolana in piena lotta per non retrocedere e il pareggio sembra il risultato più probabile, se si considera che alla Juve serve almeno un punto per non vedersi avvicinare troppo dalla Roma per il quarto posto valido per qualificarsi in Champions, visto che la squadra capitolina riceverà la Salernitana all’Olimpico».