Nicolini a Juventusnews24: «La vittoria con l'Empoli può aiutare la Juve a ritrovare costanza; su Kolo Muani...»

Le parole di Carlo Nicolini in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve deve trovare costanza, ma ora anche col mercato può sistemare qualcosa»

L’ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sulla Juve dopo la vittoria contro l’Empoli.

Una rimonta come quella sull’Empoli, ottenuta con voglia e cattiveria, può essere un punto di svolta nella stagione della Juve?

«Sicuramente sono vittorie importanti, la Juve ha fatto diversi pareggi con grandi prestazioni e altri dove il gioco è mancato, ma a volte anche certi episodi ti bastano per far svoltare le cose. Ieri, avendola recuperata con carattere e coi gol degli attaccanti, può aver sbloccato quel qualcosa finalmente. Potrebbe essere stato un episodio decisivo, una gara che fa girare tutto. I pareggi erano stati un po’ tanti, ma con qualche vittoria in più in quelle partite… La Juventus deve trovare costanza, ma ora anche col mercato di gennaio penso riesca a sistemare qualcosa».

Qual è il suo personale bilancio sul lavoro fatto fin qui da Thiago Motta?

«Per me comunque sia si tirano alla fine le somme, ma per ora è un bilancio positivo perchè la Juve ha intrapreso una rivoluzione e ci vuole tempo. Forse ci sta mettendo un po’ troppo a far rendere chi è arrivato durante il mercato estivo e i troppi infortuni iniziali sono dovuti in parte anche a qualcosa che non ha funzionato nello staff. Ma il tipo di gioco, la consapevolezza e la nuova strada intrapresa al momento sono note positive per il futuro. Manca qualche vittoria, altrimenti la Juve sarebbe in linea con quello che ci si aspettava a inizio stagione. Poi, se va avanti anche in Champions, credo che per la squadra di Thiago Motta si possa considerare una stagione positiva».

Quelli di Kolo Muani sono gol che pesano su Vlahovic? Per un attaccante è uno stimolo in più vederne un altro che segna o magari un ostacolo?

«Spero sia uno stimolo in più per fare meglio. A me Vlahovic piace, ma con il fatto che non aveva concorrenza prima non ha reso per quello che noi ci attendiamo. Qualche problema c’è, anche prima dell’arrivo di Kolo Muani qualche panchina l’ha fatta. Qualcosa che non ha girato con lo staff c’è. Ora che c’è un’alternativa, e non Nico Gonzalez che non è una vera punta, un grande giocatore di carattere deve reagire e far vedere il suo vero valore, quindi la concorrenza credo sia positiva. Poi una società come la Juventus, che lotta per certi obiettivi, su più fronti, penso debba avere in ogni ruolo più giocatori importanti. Non possono non esserci sostituti di livello, non può capitare, perchè quella volta che ti manca il titolare è un problema».

