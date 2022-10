Juve, ottobre il mese della prevenzione del cancro al seno: l’iniziativa

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno: l’iniziativa della Juve a favore della ricerca che coinvolgerà tutte le squadre

La Juve lancia una campagna di sensibilizzazione nel mese di ottobre, il mese della prevenzione del cancro al seno, coinvolgendo la prima squadra, quella femminile e la NextGen.

Nelle loro rispettive partite casalinghe, le squadre bianconere scenderanno in campo con la terza maglia, dove il rosa è il colore predominante. Inoltre, per ognuna delle tre squadre citate, 5 maglie verranno autografate e poi donate alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che le userà per successive aste e raccolte fondi. La prima è prevista nella giornata di martedì 4 ottobre al Royal Park “I Roveri”.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM