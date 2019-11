Juve, Pjanic: «A Bergamo è uno scontro diretto, tre punti pesanti»

Juve, Pjanic esulta per la vittoria con l’Atalanta: «Non è chiaro a tutti, ma chi viene qui è per giocare uno scontro diretto»

Miralem Pjanic non ha dubbi. La sfida contro l’Atalanta, per il giocatore della Juve, è una grande sfida. E averla portata a casa per il bosniaco è motivo di grande felicità, come testimoniano le sue parole su Instagram.

«Forse a qualcuno non è chiaro, ma chi lotta per la vetta negli ultimi anni a Bergamo viene a giocare scontri diretti. Tre punti pesantissimi non solo perché zuppi d’acqua», il pensiero del centrocampista.