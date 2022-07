Juve Pogba, il francese arrivato al J Medical – VIDEO

La Juve accoglie Paul Pogba per le visite mediche e già tantissimi tifosi sono davanti al J Medical per le foto e gli autografi con il francese

La Juve accoglie Paul Pogba per le visite mediche e già tantissimi tifosi sono davanti al J Medical per le foto e gli autografi con il francese. Proprio in questi istanti è arrivato il centrocampista accolto da un bagno di folla tutto bianconero.

Paul #Pogba è arrivato al J Medical ⚪️⚫️ Al via le visite mediche del francese 🎥 pic.twitter.com/lX8eu3BBZO — JuventusNews24.com (@junews24com) July 9, 2022

Tifosi fuori dal J Medical già in fermento per l'arrivo di Paul #Pogba ⏳️ pic.twitter.com/0QPPNj4Yvb — JuventusNews24.com (@junews24com) July 9, 2022

Dopo Di Maria, dunque, tocca a Pogba vestire nuovamente la maglia della Juventus e oggi firmerà il contratto dopo aver svolto le visite di rito.