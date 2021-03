Juve Porto: se le uniche idee sono i cross di Cuadrado… – ANALISI TATTICA

Non è semplice sintetizzare Juve-Porto in poche righe, viste che sono stati 120′ in cui è successo tutto e il contrario di tutto, con più partite all’interno della stessa. Di sicuro, è stata una gara che ha dimostrato gli enormi limiti mentali e caratteriali dei bianconeri, visto che non si è riusciti a passare il turno nonostante – sia per merito che per fortuna – a inizio ripresa il match si fosse messo su binari in teoria favorevoli.

Al netto di tutto ciò, che è sicuramene degno di analisi, non possono però passare in sordina le numerose difficoltà tattiche mostrate dai bianconeri. Bisogna sempre partire dal campo per analizzare una partita, ed è proprio lì che la Juve ha mostrato limiti preoccupante.

