Juve, pronti i sostituti di Alex Sandro e Pellegrini sulla sinistra

La Juventus avrebbe già individuato i profili giusti per la corsia sinistra per il futuro dopo Alex Sandro e Pellegrini

Alex Sandro sta valutando l’addio alla Juve già in estate. Il brasiliano, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, starebbe cercando una sistemazione in Inghilterra.

Wijndal, Emerson Palmieri e Renan Lodi sono i tre papabili sostituti del brasiliano per la Juventus. E non è da escludere la cessione di Luca Pellegrini: il giocatore sarebbe infatti richiesto in Italia e all’estero