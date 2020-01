Juve, Ramsey: «Ronaldo è incredibile. Champions? Vogliamo vincerla»

Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei suoi primi mesi in bianconero. Ecco le parole del gallese

Dopo i primi mesi passati in bianconero, Aaron Ramsey traccia un primo bilancio, raccontando l’arrivo alla Juve e gli obiettivi futuri. A Sky Sport, il gallese ha parlato così.

ARRIVO ALLA JUVE – «Dopo la situazione che c’era all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi da loro, si sono sforzati molto per avermi».

OBIETTIVI – «Vogliamo vincere la Champions League. Ma innanzitutto bisogna lavorare sodo per vincere il campionato, perché è questo che poi ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti».

RONALDO – «Cristiano è incredibile. È un giocatore fantastico e i suoi record parlano per lui. È uno dei più grandi e giocare insieme per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus in generale è eccezionale. È davvero meraviglioso farne parte»