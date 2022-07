Juve, rivoluzione in corso: 8 giocatori in bilico

Sono otto i giocatori in tutti i reparti della Juve che potrebbero essere in partenza: il punto sulle uscite

Il mercato della Juve è attivo tanto in entrata quanto in uscita. Secondo Sportmediaset, infatti, i bianconeri potrebbero dare vita ad una vera e propria rivoluzione che riguarderebbe il futuro di ben 8 giocatori in tutti i reparti.

Ad essere ancora in bilico sarebbero Alex Sandro, Pellegrini e Rugani in difesa, Arthur, Rabiot, Ramsey e Rovella a centrocampo e Kean in attacco.