Juve Roma, bianconeri mai così “bassi”: e Chiellini domina – ANALISI TATTICA

Decisamente in controtendenza rispetto alle attese Juve Roma ha dimostrato quanto i bianconeri siano capaci di compattarsi e difendere senza aggressività a tutto campo

Juve-Roma è stata una partita che ha fatto discutere soprattutto per l’approccio scelto da Pirlo. I bianconeri si sono difesi per larghi tratti del match con un baricentro molto basso, lasciando il pallino del gioco in mano ai giallorossi. Questa disposizione ha di fatto stroncato la pericolosità romanista: gli ospiti hanno tenuto tanto palla ma sono stati poco incisivi in avanti.

La Juve si è difesa con ordine e solidità, i reparti erano stretti tra di loro con tutti i giocatori molto generosi e attenti senza palla. D’altronde, Pirlo ha proprio detto che lo scopo era quello di aspettarli in basso per approfittare dei (parecchi) spazi che i giallorossi concedono in transizione.

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24