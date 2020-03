Juve, Rugani: «Coronavirus? È stata una bella botta ma sto bene»- VIDEO

Rugani per A Casa Con La Juve: il difensore bianconero risponde alle domande dei tifosi. Le sue parole

Daniele Rugani ha risposto alle tante domande da parte dei tifosi durante il format A Casa con La Juve. Intervista in diretta insieme a Martina Rosucci e condotta da Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.

SALUTE – «Sto bene, come ho scritto sono stato sempre abbastanza bene, non ho avuto sintomi come si è scritto. E’ stata una bella botta perchè sono stato il primo nel nostro ambiente, però adesso sto bene. Spero sia servito a sensibilizzare la gente su questo grave problema. È stata una botta perché c’è stato un boom mediatico. Ringrazio tutti qui pubblicamente per i messaggi ricevuti. Io sto bene, state tranquilli. Supereremo tutti questa situazione».

IDOLO – «Ho sempre comprato tutti gli anni la maglia di Del Piero, essendo tifoso juventino, anche se sono sempre stato un difensore».