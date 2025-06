Juve, dopo Comolli e Chiellini si cerca il ds: cresce il nome di Salihamidzic

Juve, Salihamidzic possibile nuovo direttore sportivo? Dopo Comolli e Chiellini si cerca l’ultimo tassello della nuova dirigenza bianconera

Ieri si è aperta ufficialmente la finestra di mercato straordinaria in vista del Mondiale per Club, ma la Juve affronta questa fase senza un direttore sportivo operativo, nel pieno di una rivoluzione dirigenziale. Nonostante ciò, si sono mossi i primi passi con alcune ufficialità nell’organigramma, mentre resta in sospeso la nomina di un ds che possa collaborare con Chiellini e Comolli. Tra i candidati più discussi c’è Diego Lopez, giovane dirigente ex Lens, noto per la cessione da 40 milioni del difensore Khusanov al Manchester City. Interesse anche per Massara, ex ds del Milan apprezzato per il lavoro riservato e la capacità di collaborare in squadra, e Tognozzi, ex ds del Granada e già legato ai bianconeri. Tra i nomi più suggestivi, come riportato da Tuttosport, c’è quello di Salihamidzic, ex calciatore bianconero e dirigente stimato da Chiellini, che mantiene forti legami con l’ambiente Juve.

Sul fronte allenatore, la priorità resta Igor Tudor, che Comolli vuole valutare con attenzione per capire la sua efficacia sul campo, anche se la società continua a monitorare alternative. Tra le piste estere spicca Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, apprezzato da Comolli e facente parte della scuderia di Jorge Mendes; Silva potrebbe liberarsi pagando una penale e interessa anche al Tottenham, che però sembrerebbe preferire Thomas Frank del Brentford. In Italia, la Juventus considera anche Stefano Pioli e Roberto Mancini, mentre da Milano arrivano smentite riguardo a contatti con Simone Inzaghi, il cui rapporto con l’Inter resta comunque sotto osservazione. La situazione resta in evoluzione, tra ricerca di stabilità dirigenziale e valutazioni tattiche per l’allenatore, in una Juventus alla ricerca di un rilancio concreto in vista dei prossimi impegni.