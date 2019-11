Juve, Sarri non fuga tutti i dubbi riguardo l’impiego di Pjanic col Torino: «Non so se ci sarà, ieri si è allenato a parte»

La Juve ha dovuto rinunciare a Miralem Pjanic nell’ultima uscita contro il Genoa, e di conseguenza rimane ancora in dubbio per la sfida di domani sera contro il Torino. Maurizio Sarri, in conferenza, non ha esattamente fugato tutti i dubbi:

«Non so se ci sarà. Ieri si è allenato a parte, oggi non lo so», le parole del tecnico in vista della gara dell’Olimpico.