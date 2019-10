Juve, Sarri sul recupero di Douglas Costa: «Ecco come procede» – VIDEO

Juve, Sarri analizza il recupero di Douglas Costa alla vigilia della sfida al Lecce: «Ecco come sta il brasiliano»

Alla vigilia della gara contro il Lecce, Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortunati in casa Juve. Scendendo nel dettaglio riguardo Douglas Costa: «Il suo rientro? E’ una decisione che spetta allo staff medico», ha spiegato.

Poi ha proseguito. «L’ultimo controllo ecografico era negativo, ma se non ce lo mettono a disposizione vuol dire che non ci sono ancora le condizioni ideali dal punto di vista agonistico. E’ ancora in riatletizzazione: so che l’evoluzione è positiva, ma non so valutare i tempi del rientro».