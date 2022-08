Juve, si ragiona su Mertens: l’età non è un problema

La Juve continua a monitorare la situazione di Dries Mertens: l’età dell’ex Napoli non è un problema per i bianconeri

La Juve valuta un nuovo colpo nel reparto offensivo, visto che attualmente risulta sotto organico. Tra i nomi sotto esame ci sarebbe anche quello di Dries Mertens, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli.

L’età del belga (35 anni) non spaventa i bianconeri, visti i tre aspetti che convincono la dirigenza bianconera. I primi due sono l’integrità fisica e fiuto del gol, che sono ancora quelli dei bei tempi, viste le 13 reti messe a segno nell’ultima annata e i pochi problemi fisici accusati. Per concludere poi non c’è alcun costo del cartellino, visto appunto che il giocatore è disponibile a parametro zero.