Juve, si ragione sul futuro di Rabiot: la tensione è alle spalle

La tensione tra la Juve e Rabiot è alle spalle, ma rimane da capire su cosa succederà nel momento di rinnovare

Come riferito da Tuttosport, Adrien Rabiot appare essersi ormai messo alle spalle le tensioni estive, che lo avevano portato ad un passo dall’addio ai bianconeri e ora si è ripreso un ruolo decisivo per il centrocampo bianconero.

La Juve, al momento, non appare però intenzionata a sedersi attorno a un tavolo per trattare il rinnovo. Le cifre in ballo sono molto alte e le richieste non sembrano trattabili.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM