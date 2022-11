Juve, sirene inglesi per Iling Jr.: Tottenham e Brighton su di lui

La Juve deve blindare Iling Jr. che, con le sue prestazioni, ha attirato l’attenzione dei club di Premier League

Dopo le sue prime uscite in bianconero, la Juve vuole blindare al più presto Samuel Iling-Junior.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società è al lavoro sul rinnovo dell’inglese, anche per blindarlo dalle sirene estere: l’esterno piace in Premier e in Bundesliga. Il Brighton di De Zerbi, il Tottenham di Conte e il Lipsia: tutte è tre stanno guardando con grande attenzione al giovane juventino.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM