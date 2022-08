Juve, sirene inglesi per Kean

La Juve potrebbe piazzare Kean in Inghilterra: sull’attaccante c’è l’interesse sia del Newcastle che del Leeds

Possibile ritorno in Inghilterra per Moise Kean, che la Juve considera sul mercato. Come riportato da jeunesfooteux.com, sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero infatti Newcastle e Leeds.

Il problema per i bianconeri però è che nessuna delle due squadre può acquistare il calciatore a titolo definitivo, visto che la stessa Juventus non l’ha ancora acquistato interamente dall’Everton.