Juve, sorpresa in difesa per il Sassuolo: Allegri ci sta pensando

Sassuolo Juve: Allegri cambia tutto! La mossa del tecnico in difesa in vista del match in programma questa sera al Mapei Stadium

Come riferito da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa in difesa in vista della sfida della sua Juve di questa sera sul campo del Sassuolo.

Al centro del reparto, al fianco di Matthijs de Ligt, dovrebbe giocare Leonardo Bonucci e non Giorgio Chiellini. Il numero 19, dunque, potrebbe essere preferito al capitano per un posto dal primo minuto.