Juve Spezia: la profondità di Morata spacca la partita – ANALISI TATTICA

Morata e Bernadeschi hanno cambiato Juve-Spezia. Con loro due, i bianconeri hanno approfittato della linea alta della formazione ospite

Il risultato di 3-0 e la facilità con cui la Juve ha chiuso il match non devono trarre in inganno: i bianconeri hanno avuto diversi problemi tattici nei primi 60′, non sono riusciti ad approfittare degli scompensi rivali. Tant’é che, nel post match, sia Pirlo che Szczesny si sono concentrati sulla bassa intensità che abbiamo visto nel primo tempo. Eppure, bastava poco per mettere in difficoltà lo Spezia di Italiano.

I liguri hanno disputato una prova estremamente coraggiosa e ambiziosa, riuscendo spesso a schiacciare una Juve piuttosto passiva, che faticava a recuperare palla in avanti. Lo Spezia ha avuto per larghe fasi del match il predominio del gioco, guadagnava facilmente metri e costringeva i bianconeri a un baricentro molto basso. La palla girava rapidamente da un lato all’altro del campo, al contrario della lentezza che la Juve faceva vedere nella circolazione.

