Juve Sporting Lisbona: buone notizie per il tecnico Spalletti! Quel giocatore è recuperato ma c'è ancora un dubbio... Le ultimissime sui bianconeri

Juve Sporting Lisbona: Spalletti ritrova un titolare, ma resta un rebus in difesa. Le ultime novità in casa bianconera

La Juventus si prepara alla delicata sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona (martedì, ore 21:00) con notizie contrastanti sul fronte infortuni. Luciano Spalletti può sorridere per il ritorno di Kenan Yildiz, ma resta forte l’incertezza sulle condizioni di Lloyd Kelly. Lo riporta Juventusnews24.

Yildiz recuperato: Spalletti ritrova il suo talento

Il rientro del classe 2005 turco è la notizia più confortante della vigilia. Dopo il riposo precauzionale nell’esordio vincente di Cremona (2-1), Yildiz ha lavorato a pieno ritmo con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione. La sua fantasia e la sua imprevedibilità rappresentano un’arma preziosa per un attacco che cerca continuità e soluzioni nuove.

Kelly in dubbio: difesa in emergenza

Situazione opposta per Lloyd Kelly. L’inglese, fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ha proseguito anche oggi con un programma personalizzato. A meno di 48 ore dal match, le possibilità di vederlo in campo restano ridotte. Spalletti dovrà già rinunciare a Bremer e Cabal, entrambi ai box da tempo, e si trova così costretto a reinventare la retroguardia.

Una notte da dentro o fuori

Con soli 2 punti raccolti nelle prime tre giornate del girone (pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal, sconfitta con il Real Madrid), la Juventus non ha alternative: contro lo Sporting serve solo la vittoria per restare aggrappata al sogno europeo.

