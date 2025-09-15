Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: le partite

Champions League
Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: tutte le partite
Il programma delle partite della Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro
Anche nella stagione 2025/2026 tifosi e appassionati potranno seguire in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: se le gare delle formazioni italiane (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) saranno visibili soltanto su Sky e Amazon Prime Video, che si sono assicurate i diritti, a partire dalla Fase campionato, TV8 (canale n°8 del Digitale terrestre) trasmetterà per ogni turno, ogni mercoledì, in diretta e in chiaro, la miglior gara con protagoniste le squadre straniere.
Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: le serate inizieranno alle 20.20 con il contenitore “TV8 Champions Night”, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. Alle 21 andrà in onda la partita in chiaro e successivamente si tornerà in studio per gli highlights di tutte le gare e i commenti fino a mezzanotte e mezza. Ospiti della trasmissione Stefano De Grandis, Walter Zenga e tanti altri personaggi del mondo del giornalismo e del mondo del calcio.
Anche per le successive fasi ad eliminazione diretta TV8 trasmetterà in chiaro una sfida per settimana.
Partite Champions in chiaro su TV8 per la stagione 2025/2026, ecco il calendario:
Champions League su TV8 in chiaro
Fase Campionato Champions League 2025/2026
TV8 trasmetterà in chiaro ogni mercoledì per ogni turno della Fase Campionato la miglior partita fra quelle che vedono protagoniste formazioni straniere.
La prima giornata della fase a gironi si disputerà dal 16 al 18 settembre 2025. Le partite della Fase Campionato della Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro saranno ufficializzate dall’emittente del digitale terrestre:
- 1ª GIORNATA – Mercoledì 17 settembre 2025, ore 21.00, Liverpool-Atletico Madrid
- 2ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 3ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 4ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 5ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 6ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 7ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
- 8ª GIORNATA – in attesa di ufficializzazione
