Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: le partite

Il programma delle partite della Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro

Anche nella stagione 2025/2026 tifosi e appassionati potranno seguire in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: se le gare delle formazioni italiane (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) saranno visibili soltanto su Sky e Amazon Prime Video, che si sono assicurate i diritti, a partire dalla Fase campionato, TV8 (canale n°8 del Digitale terrestre) trasmetterà per ogni turno, ogni mercoledì, in diretta e in chiaro, la miglior gara con protagoniste le squadre straniere.

Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: le serate inizieranno alle 20.20 con il contenitore “TV8 Champions Night”, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. Alle 21 andrà in onda la partita in chiaro e successivamente si tornerà in studio per gli highlights di tutte le gare e i commenti fino a mezzanotte e mezza. Ospiti della trasmissione Stefano De Grandis, Walter Zenga e tanti altri personaggi del mondo del giornalismo e del mondo del calcio.

Anche per le successive fasi ad eliminazione diretta TV8 trasmetterà in chiaro una sfida per settimana.

Partite Champions in chiaro su TV8 per la stagione 2025/2026, ecco il calendario:

Champions League su TV8 in chiaro

Fase Campionato Champions League 2025/2026

TV8 trasmetterà in chiaro ogni mercoledì per ogni turno della Fase Campionato la miglior partita fra quelle che vedono protagoniste formazioni straniere.

La prima giornata della fase a gironi si disputerà dal 16 al 18 settembre 2025. Le partite della Fase Campionato della Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro saranno ufficializzate dall’emittente del digitale terrestre: