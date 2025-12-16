Juve, messaggio chiaro dei bianconeri all’Inter su Thuram: ecco la posizione della Vecchia Signora

Juve, messaggio forte chiaro del club all’Inter su Khéphren Thuram: ecco qual è la posizione della Vecchia Signora

Con il calciomercato entrato nel vivo, le indiscrezioni rischiano di agitare l’ambiente, soprattutto quando riguardano i giocatori più preziosi. Negli ultimi giorni il nome di Khéphren Thuram è stato accostato a ipotesi clamorose, come un possibile scambio con l’Inter che avrebbe coinvolto Davide Frattesi.

La Juventus, di fronte a queste voci, ha scelto di fare chiarezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la linea della Continassa è netta: Thuram è incedibile. La società bianconera non intende aprire trattative né con club italiani né con realtà estere.

L’investimento sul centrocampista francese è stato pensato per il lungo periodo. Thuram è considerato un pilastro del progetto tecnico e un elemento su cui costruire la mediana delle prossime stagioni. Per la Juventus, il presente e il futuro passano da lui: le voci di mercato vengono liquidate come semplici fantasie.

