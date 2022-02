Juve Torino, cambia l’AVAR della sfida: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Torino,cambia l’AVAR del match. Il comunicato ufficiale dell’AIA in merito a questa decisione

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noto un cambio nella designazione arbitrale di Juve Torino. All’AVAR, al posto di Bindoni, ci sarà Liberti. Di seguito riportata la nota.

LA NOTA – «Si comunica che l’Assistente Arbitrale Daniele Bindoni, designato come AVAR per la gara Juventus – Torino, valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Stefano Liberti».