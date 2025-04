Juve, il piano di Tudor per recuperare Koopmeiners: allenamenti personalizzati e alleggerimento della pressione – le ultime

Juve, il piano di Igor Tudor per ritrovare Teun Koopmeiners: allenamenti specializzati, meno pressione e alcune panchine, le ultime

Come riportato da La Repubblica, Teun Koopmeiners sta attraversando un momento difficile alla Juve, sia fisicamente che mentalmente. Arrivato in estate per 60 milioni di euro, l’olandese non è riuscito a rendere secondo le aspettative, con appena due gol segnati in 26 partite di Serie A. Il suo rendimento è stato condizionato da un infortunio alle costole e, soprattutto, da un calo psicologico che ha minato la sua lucidità. L’allenatore Igor Tudor ha deciso di adottare un piano di recupero personalizzato per il giocatore, che prevede allenamenti differenziati per alcune settimane e un alleggerimento della pressione, lasciandolo inizialmente in panchina.

L’obiettivo di Tudor è permettere a Koopmeiners di ritrovare la forma fisica e la fiducia, smaltendo l’acido lattico accumulato e recuperando brillantezza atletica. La Juve, nel frattempo, dovrà trovare alternative per il modulo 3-4-2-1, con giocatori come Conceicao, Kolo Muani e Nico Gonzalez che potrebbero sostituire l’olandese.