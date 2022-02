Juve, voglia di tridente: Allegri schiera subito i suoi assi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Verona: Allegri pronto a lanciare il tridente già stasera, ma serve un ingrediente fondamentale affinché funzioni al meglio

Cresce l’attesa in vista della gara di questa sera contro il Verona, la prima dopo un mercato da sogno da parte della Juventus. Tra i tifosi e non solo c’è voglia di vedere all’opera e tutti insieme Dybala, Vlahovic e Morata.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tridente sembra essere la soluzione più probabile ed è pronto a diventare un mix che può risultare decisivo. Come sottolineato in conferenza stampa da Allegri, sarà necessario però l’equilibrio tra tutte le parti affinché il super attacco funzioni al meglio.