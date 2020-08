Juve Zapata, i bianconeri fanno sul serio. L’Atalanta accetterà l’offerta?

Juve Zapata, i bianconeri fanno sul serio per il colombiano dell’Atalanta. Come si muoverà la società nerazzurra?

Probabilmente sarà il grande dilemma di mercato di questa sessione estiva. Duvan Zapata resta all’Atalanta? Per qualche giorno il colombiano si godrà le vacanze – necessarie dopo la stagione appena archiviata -, poi si penserà al futuro e a quell’offerta a cui non si può proprio dire di no. La Juventus fa sul serio, i bianconeri vogliono regalare un numero 9 ad Andrea Pirlo: ora bisognerà capire come deciderà di muoversi la società bergamasca per poter trattenere l’attaccante colombiano.

OFFERTA IRRINUNCIABILE? – La prima offerta rimane quella di 30 milioni più il cartellino di Perin, contropartita gradita anche da Gian Piero Gasperini. Al momento non ci sono indicazioni ulteriori, ma sicuramente i bianconeri cercheranno di alzare la posta in palio nelle prossime settimane.

Prima di accettare l’Atalanta dovrà però trovare un vice-Zapata, non è affatto semplice trovare un giocatore con le caratteristiche del colombiano. Inoltre le indicazioni del Gasp per quel ruolo sono chiare: serve un giocatore fisico in grado di far salire la squadra, altrimenti il 3-4-1-2 perde potenziale offensivo.

FUTURO A BERGAMO? – L’idea della società è quella di trattenere i top player, per poter migliorare ancora di più una rosa che ha ben figurato sia in Italia che in Europa. Non sarà facile respingere gli assalti della Juve, ma il tutto dipenderà anche dalla cifra messa sul piatto: se Gollini partirà ai nerazzurri un portiere come Perin potrebbe far comodo, magari con una quota maggiore per quanto riguarda la parte economica. Dubbi e punti di domanda che verranno risolti a breve, ma i nerazzurri faranno di tutto pur di trattenere Duvan a Bergamo.