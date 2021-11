La metamorfosi Juve contro lo Zenit: pressing e baricentro alto

Contro lo Zenit la Juve ha mostrato una pelle diversa rispetto al passato, organizzando un pressing decisamente più alto e aggressivo

Come sappiamo, la Juve di Allegri non esaspera certo il pressing offensivo. Oltre a non averlo mai fatto, il tecnico toscano in conferenza cita spesso l’importanza del saper soffrire e stringere i denti. Le sue squadre si sono sempre caratterizzate per una fase attendista, con difesa di posizione dal baricentro piuttosto basso.

Non a caso, la Juve in Serie A ha un indice PPDA piuttosto alto. In pratica, concede in media tanti passaggi prima di intraprendere un’azione difensiva e di recuperare così il pallone.

