Juventus a digiuno: gli attaccanti non segnano da 979 minuti complessivi. L’astinenza dal gol sta diventando un problema in casa bianconera

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport in casa Juventus gli attaccanti stanno vivendo un preoccupante periodo di astinenza dal gol. Cristiano Ronaldo non segna da 347 minuti: le partite (intere) contro Porto, Napoli, Inter, 77 minuti contro la Roma. Dejan Kulusevski non fa gol da 308, Alvaro Morata non si sblocca da 324.

Sono tanti, anche perché entrambi hanno segnato l’ultimo volta alla Spal, non l’avversaria più significativa dell’anno. Sommando le reciproche astinenze, si arriva a 979 minuti senza un’esultanza.