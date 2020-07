Juventus, Alex Sandro: «Vogliamo vincere contro la Lazio»

Alex Sandro ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro la Lazio: le parole del terzino della Juventus

Alex Sandro, terzino della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita contro la Lazio.

MATCH – «Ogni partita è importante, sia questa sia la prossima. Anche loro vogliono il campionato. Dobbiamo entrare in campo pensando a vincere e fare una buona prestazione».

LE ALTRE – «Sono stati buoni risultati per noi. Sappiamo che in questo momento è difficile avere tutta la squadra in forma. Ma noi abbiamo tanti giocatori che possono sempre fare la differenza».