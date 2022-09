Allegri su Rabiot: «Mi sta mancando lui in mezzo al campo»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera svelando alcuni retroscena

PAROLE – A me oggi manca molto Rabiot. Lo discutono in molti, ma Rabiot fa 13-14 cose buone a partita e sul campo pesa sempre. Torniamo al punto di prima: Rabiot ha tecnica e fisico.

PERSONALITA’ – «Qualcosa manca. Ci fermiamo presto. Questo è compito mio, stiamo lavorandoci ogni giorno. Molti errori però sono tecnici».

MERCATO E RITORNI – «Potremo contare a gennaio su Chiesa e Pogba, poi vedremo cosa potergli chiedere subito. Non sono biciclette. Quanto tempo dovranno avere per tornare alla loro altezza? Ci sono difficoltà oggettive, le conosco, non alleno da un giorno e ho sempre sbagliato poco. Ma ripeto, questa di adesso è una Juventus virtuale. Sono contento del progetto di mercato, mi è piaciuto. Ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere all’Inter o al Milan cinque titolari».