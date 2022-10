Juve Allegri, ultimatum dalla società: la dirigenza parla chiaro

La Juventus dà l’ultimatum ad Allegri ed è stata chiara sul cambio di rotta che vuol vedere fino alla sosta per il Mondiale

Di esonero al momento non se ne parla anche se dalle parti della Continassa l’aria è tutt’altro che buona. La sconfitta di Champions contro il Maccabi ha lasciato più di qualche ferita, ma ora serve ricompattarsi e uscire dalla situazione. Momento difficile da superare tutti insieme, anche se per la dirigenza la situazione è chiara. Niente cambi in corsa e valutazioni rimandate a novembre. Allegri è avvisato perché a continuare così non può essere certo una normalità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.