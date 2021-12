Juventus, Allegri ha fatto fuori Rabiot: c’è il chiaro indizio

Nel nuovo assetto tattico della Juventus di Allegri non ci sarebbe più spazio per Rabiot: il caso

Adrien Rabiot questa sera dovrebbe giocare titolare in Juve-Malmoe, grazie anche al ritorno del centrocampo a tre. Come sottolinea La Stampa il francese non era però partito titolare nelle partite con Salernitana e Genoa in cui Allegri ha proposto il 4-2-3-1, modulo che la Juve sembrerebbe ora aver adottato in pianta stabile.

Un risvolto che potrebbe risultare alla lunga decisivo sul suo futuro in bianconero. Dopo i fischi subiti quando è subentrato col Genoa, oggi Adrien proverà a riscalare le gerarchie e a fare pace con i propri tifosi.

