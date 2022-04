Juventus, Allegri ha un sogno per la difesa: Skriniar per il dopo Chiellini

Calciomercato Juventus: l’allenatore bianconero Allegri vorrebbe Skriniar dell’Inter per rinforzare la difesa

Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juve avrebbe in mente un colpo clamoroso per puntellare la difesa in caso di addio di Giorgio Chiellini: Milan Skriniar.

Il grande rivale è il sogno di Allegri per il reparto arretrato, nonostante nell’ambiente bianconero tutti siano a conoscenza delle difficoltà dell’affare. Strappare ai nerazzurri un giocatore così importante non sarà affatto facile, considerando poi che lo stesso giocatore in quel di Milano non si trova male. Semplice suggestione o in estate potrà esserci qualcosa di più?

