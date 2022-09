Juventus, Allegri: «Il risultato col Benfica arriverà solo con una bella prestazione»

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in vista della partita contro il Benfica

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista della partita contro il Benfica.

COME VINCERE- «Servirà una bella prestazione, perchè arriva il risultato solo con una bella prestazione. Giocare contro i portoghesi è difficile, sono dei bravi palleggiatori. Sarà complicata, servirà essere bravi, giocare da squadra, con compattezza».

VITTORIA CHE MANCA – «Sappiamo di dover creare i presupposti per tornare competitivi per poter vincere lo Scudetto. Con il Benfica è un passaggio importante, ma non decisivo. Bisogna continuare a lavorare, è una stagione anomala rispetto alle altre. Fatte finora 7 partite rispetto alle 3 dell’anno scorso, è già cambiato tutto quanto. Quanto perso ora avremo il tempo di recuperarlo più avanti».

