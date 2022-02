Juventus, Allegri punta tutto su Danilo: pronto a cucirgli un nuovo ruolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vista l’emergenza in difesa, l’allenatore della Juventus Allegri si prepara a cucire un nuovo ruolo per Danilo

Tornato dall’infortunio Danilo si è preso nuovamente la Juve, trascinandola e risultando decisivo in molte occasioni (l’ultima a Bergamo, quando il suo gol nel finale ha permesso ai bianconeri di strappare un punto prezioso).

Contro il Villarreal tornerà anche il brasiliano e Allegri, per far fronte alle tante assenze in difesa (Bonucci a rischio, Chiellini e Rugani potrebbero non farcela), potrebbe presto ricucirgli un nuovo ruolo: quello da difensore centrale, in coppia con un solidissimo Matthijs de Ligt. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24