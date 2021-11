Juventus, Allegri a centrocampo recupera Ramsey

La Juventus contro la Fiorentina tornerà ad avere a disposizione Aaron Ramsey, un giocatore in più per le rotazioni di Allegri

La Juventus e Massimiliano Allegri possono riabbracciare Aaron Ramsey che è stato recuperato per la partita contro la Fiorentina.

LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 LE ULTIME SUI BIANCONERI

Il centrocampista gallese aveva saltato le ultime due gare per un affaticamento muscolare e ora torna a disposizione del suo allenatore. Una notizia importante per la Juventus e per Allegri, che ora avrà un giocatore in più nelle rotazioni di centrocampo.