Juventus, Allegri vs Pirlo: i numeri a favore dell’ex bianconero

Nel confronto tra Allegri e Pirlo, i numeri dicono che a questo punto della stagione aveva fatto meglio l’ex bianconero

Allegri o Pirlo? Dopo il pareggio nel derby contro il Torino è tornato in auge il confronto tra gli ultimi due allenatori della Juventus. Un paragone che La Gazzetta dello Sport prova ad affrontare attraverso i numeri.

Da un lato Pirlo, che dopo ventisei giornate di campionato aveva 55 punti, ben otto in più rispetto ad Allegri, aveva segnato 16 gol in più e ne aveva subito uno in meno. Dall’altra Max, che conserva la striscia più lunga di imbattibilità (12 partite).

