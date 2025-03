Juventus Atalanta 0-4: i nerazzurri dominano allo Stadium

All’Allianz Stadium il match valido per la 28ª giornata di Serie A Juventus Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Atalanta, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

FINISCE QUI

DUE MINUTI DI RECUPERO!

88′ CARNESECCHI! Grande parata di Marco Carnesecchi in calcio d’angolo.

85′ OCCASIONE MCKENNIE. Tenta il tiro il centrocampista bianconero, ma Toloi riesce a salvare.

83′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Toloi, fuori Kolasinac.

79′ CAMBI PER L’ATALANTA. Dentro Samardzic e Pasalic, fuori Lookman ed Ederson.

77′ POKER DELL’ATALANTA! Errore clamoroso da parte di Vlahovic che scivola. Lookman riparte e con una conclusione aiutata da una deviazione.

74′ CAMBIO JUVE: Dentro Vlahovic, fuori Kolo Muani.

66′ TERZO GOAL DELL’ATALANTA! Kolasinac tacco per Zappacosta dalla sinistra ed è 0-3 della Dea.

60′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro CDK per Retegui.

55′ CAMBI PER LA JUVE: Kalulu per Gatti, Nico Gonzalez fuori per Mbangula e Alberto Costa per Weah.

49′ Conclusione di Mckennie, ma la palla è di poco fuori.

46′ RADDOPPIO MARTEN DE ROON! Ripartenza da manuale con Lookman che tenta il tiro, palla a Retegui che però viene ostacolato da Kelly. Palla sui piedi di De Roon che mette la firma sul 2-0 atalantino.

45′ CAMBIO PER LA JUVE. Yildiz fuori, dentro Koopmeiners.

45′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Fuori Cuadrado, dentro Brescianini

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ CLAMOROSA OCCASIONE ATALANTA. Lookman non guarda sulla sinistra andando alla conclusione, la palla deviata sul palo poi altra azione dove sia Zappacosta che lo stesso Ademola tentano ancora una volta la conclusione. Poi poco dopo Zappacosta impegna Di Gregorio e poi Ederson di pochissimo manca la porta.

2 minuti di recupero.

43′ AMMONIZIONE YILDZ! Fallo ai danni di Marten De Roon e cartellino giallo.

40′ AMMONIZIONE HIEN! Intervento da parte di Isak su Kolo Muani e cartellino giallo

38′ DE ROON! Conclusione da lontano di Marten De Roon da lontano. Palla fuori di pochissimo.

27′ RIGORE PER L’ATALANTA! Tocco con il braccio di Mckennie e penalty per la Dea. Batte Retegui e goal dell’Atalanta.

21′ Juan Cuadrado per Bellanova, cross in mezzo per Lookman: stoppa di testa, tenta la conclusione, ma è centrale e Di Gregorio blocca.

18′ Gran recupero da parte di Zappacosta che su un contropiede bianconero riesce a mettere la palla in calcio d’angolo.

14′ Controllo VAR per un sospetto rigore per l’Atalanta: colpo di testa di Ederson, tocco con la spalla di Gatti. Tutto regolare.

10′ KELLY! Conclusione del centrale, ma la palla è imprecisa e alta.

9′ OCCASIONE ATALANTA. Lookman serve Zappacosta che tenta la conclusione dalla sinistra, palla fuori alla destra di Di Gregorio.

7′ OCCASIONE JUVE! Palla per Thuram che al limite dell’area di rigore tenta una conclusione. Palla alta.

3′ LOOMAN! Contropiede di Ederson per Lookman sulla sinistra, bravo Thuram a bloccare in calcio d’angolo.

2′ Kolo Muani riesce ad avere la meglio su Hien tentando un traversone, ma Carnesecchi è attento e blocca.

1′ Comincia subito l’Atalanta con un grande pressing. Fischiatissimo Juan Cuadrado.

E’ COMINCIATA JUVE ATALANTA!

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Renato Veiga, Kalulu, Vlahovic, Koopmeiners, Mbangula.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, derson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. All. Gian Piero Gasperini