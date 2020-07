Juventus Atalanta, Bergonzi: «I rigori erano netti»

Mauro Bergonzi ha analizzato la direzione di gara Juventus-Atalanta da parte di Piero Giacomelli: le parole dell’ex arbitro

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della direzione di gara di Piero Giacomelli in Juventus-Atalanta.

«I due rigori per la Juve sono netti, l’arbitraggio di Giacomelli è stato a mio avviso ottimo. La regola sui falli di mano? Gli arbitri devono dare il giusto valore al fallo di mano. È chiaro che il braccio non deve essere largo, ma il giocatore deve fare attenzione proprio a questo. È sbagliato dire “questo non è calcio”. Il fallo di mano sarà sempre il fallo più difficile da fischiare. Gli arbitri però devono capire quando la situazione non è di calcio e capire appunto le intenzioni reali del giocatore, se effettivamente il tocco sia volontario o meno».