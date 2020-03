Juventus, attenta a Ronaldo. Aguirre: «Vuole tornare al Real» – VIDEO

Edu Aguirre, amico di Cristiano Ronaldo nonchè giornalista, è convinto delle intenzioni del numero 7 della Juve – VIDEO

Cristiano Ronaldo ieri sera era al Bernabeu per assistere a Real Madrid-Barcellona. Non solo una casualità secondo l’amico giornalista Edu Aguirre, che al El Chiringuito TV ha sentenziato così.

«Sono sicuro che Cristano abbia sentito la voglia di tornare a Madrid. E’ incredibile quello che ha avvertito dalla gente, già un’ora prima che arrivasse allo stadio al Bernabeu erano tutti impazziti perché sapevano che sarebbe andato. Per un momento incredibilmente la partita è passata in secondo piano. E lui ha avvertito l’affetto, Cristiano è madridista. Per questo sono sicuro che ha sentito questa voglia».