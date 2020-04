Juventus, Balzaretti: «Scudetto del 2006 nostro, è vinto sul campo»

L’ex calciatore della Juventus Balzaretti ritorna sullo Scudetto revocato del 2006: «Lo sentiamo nostro, lo abbiamo vinto sul campo»

Federico Balzaretti ha parlato dello Scudetto vinto nel 2006 e successivamente revocato. Le parole dell’ex bianconero ai microfoni di Juventusnews24.com: «Abbiamo vinto in entrambi gli anni, in A e in B. Lo scudetto che è stato revocato lo sentiamo nostro, lo abbiamo vinto sul campo. Quando andammo in B molti campioni scelsero di restare: Buffon, Chiellini, Trezeguet, Nedved, Del Piero, Camoranesi».

«Nel calcio è così di solito: più sale il livello dei giocatori, più sale il livello delle persone. In quel momento storico si veniva da Calciopioli ed era importante stare vicino alla gente, calandosi anche in contesti provinciali. C’era bisogno di quello, dopo il Mondiale era facile essere considerati soltanto delle star. Alla fine ne uscimmo più compatti di prima».