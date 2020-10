Pique, ter Stegen e Coutinho salteranno questa sera la gara di Champions tra Juventus e Barcellona

Il Barcellona arriva alla sfida di questa sera contro la Juventus in Champions League dopo il terremoto societario delle ultime ore con le dimissioni del presidente Bartomeu. Koeman, oltre allo squalificato Pique, dovrà rinunciare anche agli infortunati ter Stegen e Coutinho nell’undici titolare che affronterà i bianconeri di Pirlo.

Difesa inedita con Araujo e Lenglet, mentre in porta c’è la conferma per Neto. L’ex della contesa Pjanic favorito su Busquets in mediana, in attacco a supportare capitan Messi torna titolare Griezmann: sulla trequarti insieme al francese dovrebbero esserci Pedri (che potrebbe essere preferito a Trincao) e il gioiellino Ansu Fati.

La probabile formazione del Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Pedri, Griezmann, Ansu Fati; Messi