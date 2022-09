Juventus Benfica, che nottataccia per Vlahovic: «Stecca e si fa imbrigliare»

Notte da dimenticare per Vlahovic che in Juventus-Benfica non ha mai calciato in porta

Serataccia per Dusan Vlahovic all’esordio stagionale in Champions League. In Juventus-Benfica, il serbo non calcia mai in porta e per la La Gazzetta dello Sport è lui il peggiore in campo con un 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Stecca al debutto casalingo stagionale in Champions League. Si fa imbrigliare da Antonio Silva, che ci mette poco a prendergli le misure e non tira mai in porta. A secco da tre partite di fila: che differenza con Milik».