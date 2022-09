Juve Benfica, le ultime in casa bianconera: Di Maria in gruppo

La Juve si allena in vista della sfida al Benfica e torna con il gruppo anche Di Maria, diversi gli assenti

La Juve si allena in vista della sfida al Benfica e torna con il gruppo anche Di Maria. Diversi gli assenti: Rabiot, Szczesny, Locatelli e Alex Sandro.

Le ultime dai campi in vista della partita di domani di Champions League. Il francese probabilmente non ci sarà, mentre l’argentino si candida a tornare in campo con i bianconeri.