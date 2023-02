Juventus, Bonucci e Pogba out anche con la Salernitana: i tempi di rientro

Bonucci e Pogba saranno costretti a saltare anche il prossimo match della Juventus, attesa dalla trasferta di Salerno

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Leonardo Bonucci non è ancora pronto e salterà anche la trasferta di Salerno e, probabilmente, anche la gara con la Fiorentina.

Out per martedì, in casa Juventus, anche Pogba. Per il centrocampista francese l’obiettivo è l’Europa League e la sfida al Nantes.