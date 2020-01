Juventus, Bonucci: «Non molliamo. Inter? Quattro punti non sono nulla»

Il difensore della Juventus Bonucci ha commentato la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro la Roma

Leonardo Bonucci ha analizzato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ottenuta contro la Roma: «Abbiamo disputato una buona partita pur soffrendo un po’ troppo. Non dobbiamo mollare, perché appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà».

«Dybala è un valore in più per noi, ma abbiamo una rosa forte con tanti giocatori. Dobbiamo farci trovare tutti pronti. Inter? Quattro punti non sono nulla, siamo matti se pensiamo che possano bastare», ha concluso il difensore della Juventus ai microfoni di Rai Sport.