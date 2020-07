Juventus, Bonucci: «Un anno intenso. Ora testa al Lione»

Leonardo Bonucci parla dopo la conquista del nono Scudetto consecutivo da parte della Juventus: le dichiarazioni del difensore

La Juventus conquista il nono Scudetto consecutivo e festeggia con due giornate d’anticipo. Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la stagione bianconera.

«È stato il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, una filosofia nuova. Abbiamo fatto dei passaggi a vuoto in un anno complicato, se penso a quello che abbiamo vissuto in quei 3 mesi, è stato difficile per tutti rimettere la testa e ricominciare. È quello più bello, lo abbiamo voluto, abbiamo sofferto. Penso che abbiamo veramente tirato fuori tutto quello che avevamo per fare delle soddisfazioni a noi, alla società, ai tifosi, a chi ha fatto il tifo per noi dall’alto. È stato brutto riprendere senza il pubblico ma lo abbiamo voluto ancora di più per festeggiarlo con chi non era presente. Agnelli, Paratici e Nedved, così come Sarri, ci hanno spinto a dare tutto per questa maglia, perché non puoi tirarti mai indietro. Abbiamo vissuto un anno intenso, a volte abbiamo fatto fatica ad interpretare la filosofia. Ci prendiamo questo risultato, ci prendiamo questi 10 giorni per pensare allo scontro diretto con il Lione».