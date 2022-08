Juventus, Buso: «Allegri un grande allenatore, ma con lo Spezia deve vincere»

Juventus, Renato Buso analizza l’attuale situazione in casa bianconera: le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex Juventus Renato Buso ha analizzato così la situazione dei bianconeri.

LE PAROLE – «È troppo presto per dare un giudizio sull’operato di Allegri. Indubbiamente è una squadra che in questo momento ha delle difficoltà, ma già contro la Roma la Juve ha fatto un’ottima prestazione. Con lo Spezia diventa una partita importante per dare continuità a quel tipo di gioco e ai risultati. Per me Allegri è un grandissimo allenatore, il problema sta nel trovare un modo di giocare e di intensità e di continuità. C’è da migliorare ma siamo solo ad agosto».

CLICCA QUI PER L’ESCLUSIVA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24