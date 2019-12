Juventus, ipotesi scambio Emre Can-Paredes: i dettagli

Juventus, possibile scambio a gennaio tra Emre Can e Paredes del Psg. Entrambi i giocatori vorrebbero cabiare club

Periodo di mercato molto importante anche per quanto riguarda la Juventus di mister Sarri. In casa bianconera infatti ci son da risolvere alcune questioni come quella legata ad Emre Can. Il giocatore non trova spazio e comunque l’esclusione dalla Champions ha solo aumentato la sua voglia di cambiare aria.

Come riporta Tuttosport potrebbe quindi realizzarsi uno scambio con Paredes, che così come Can, vorrebbe lasciare il Psg.